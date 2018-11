Benfica goleado frente ao Bayern diz adeus à Liga dos Campeões

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:50 Facebook

Twitter

O Benfica perdeu (5-1) esta terça-feira frente ao Bayern Munique e diz adeus à Liga dos Campeões. Encarnados asseguraram a Liga Europa, após a vitória do Ajax frente ao AEK.

A equipa da casa chegou à vantagem aos 13 minutos, por Robben. O holandês furou pela direita em drible, entre vários defesas do Benfica e fuzilou, cruzado, a baliza de Vlachodimos. Se as contas para o Benfica já eram difíceis, complicaram-se ainda mais. Robben bisou pouco depois - há quatro anos que o holandês não bisava na Champions - após um bom trabalho de Muller, e Lewandowski, aos 36 minutos, fez o 3-0.

Na segunda metade, Gedson saiu do banco para reduzir. O médio combinou com Jonas e apareceu na grande área. Perante Neuer, o jovem internacional português reduziu a desvantagem. Mas, pouco depois, o Bayern voltou a marcar. Aos 51 minutos, na sequência de um pontapé de canto, o goleador polaco saltou mais alto do que todos e, tal como Robben, bisou.

O pesadelo encarnado na Allianz Arena continuou e Ribéry, aos 76 minutos, selou o resultado. Alaba fez o passe para o francês, num golo em que a defesa do Benfica cometeu muitos erros. Foi a quarta época consecutiva que o Benfica a sofreu mais de uma dezena de golos na Champions.

Na classificação, em que falta só determinar quem será o primeiro classificado, os bávaros lideram, com 13 pontos, contra 11 do Ajax, quatro do Benfica e nenhum do AEK Atenas, que visita a Luz na última ronda, em jogo para cumprir calendário. Os gregos perderam (0-2) esta terça-feira frente ao Ajax, o que assegurou a presença do Benfica na Liga Europa.