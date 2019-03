Benfica não reage às acusações de Vítor "Catão"

Hoje às 00:27 Facebook

Luís Filipe Vieira, presidente das águias, terá, alegadamente, pedido para "dar uma coça" em Francisco J. Marques e "pôr coisas" nos carros dos dirigentes do F. C. Porto.

As acusações de Vítor "Catão" a envolver o Benfica e Luís Filipe Vieira não vão merecer, para já, qualquer reação das águias, apesar da gravidade das mesmas.

Num encontro com o empresário César Boaventura, o dirigente do São Pedro da Cova invocou vários episódios de alegados pedidos de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, entre eles "dar uma coça a Francisco J. Marques", diretor de comunicação dos dragões, e "pôr coisas nos carros dos dirigentes do F. C. Porto", garantindo que tem gravações a provar as acusações. Para além disso, Vítor "Catão" também mencionou um suposto pedido de compra de jogadores em nome do Benfica.

Recorde-se que todo o episódio foi transmitido em direto no Facebook, esta segunda-feira, através de uma filmagem do próprio Vítor "Catão", que, de acordo com César Boaventura, empunhava uma arma.

Ao JN, fonte oficial do Benfica não comentou as acusações de Vítor "Catão".