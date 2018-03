Benfica vence Feirense em jogo com duas expulsões

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:13 Facebook

O Benfica venceu (2-0), este sábado, o Feirense em Santa Maria da Feira. Jiménez e Rafa foram os autores dos golos do encontro.

O Benfica entrou melhor no encontro e deu o primeiro aviso aos 18 minutos, por Zivkovic. O sérvio aproveitou um bom cruzamento de Rafa mas rematou por cima. Mas seria Rafa a ter a melhor oportunidade do primeiro tempo. O camisola 27 dos encarnados tirou Briseño e Tiago Gomes do caminho e, perante Secco, tentou marcar em jeito e viu o poste negar-lhe o golo.

Perto do intervalo, o Feirense ficou reduzido a 10 jogadores. Tiago Silva, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta sobre Rafa, viu o segundo cartão e foi expulso do encontro.

Na segunda parte, o Benfica continuou a dominar a partida e chegou ao golo aos 59 minutos. Jiménez, que tinha acabado de entrar no jogo no lugar de Grimaldo, aproveitou uma assistência de Jonas e um mau corte de Luís Rocha para inaugurar o marcador. Após consultar o VAR, o árbitro validou o golo do mexicano. Dez minutos depois, o avançado esteve muito perto de bisar mas acertou no ferro.

Seria Rafa, aos 75 minutos, a selar o resultado. O extremo benfiquista arrancou em velocidade do meio-campo, driblou Caio Secco e fez o 2-0. Por respeito à antiga equipa, o jogador encarnado não festejou o tento.

Aos 86 minutos, nova expulsão na equipa do Feirense. Briseño acertou com a sola da bota em André Almeida e viu o cartão vermelho.

Com este resultado, o Benfica sobe, à condição, à liderança do campeonato com um ponto de vantagem em relação ao F. C. Porto, que este sábado recebe o Boavista.

Na próxima jornada, o Benfica recebe o Vitória de Guimarães e o Feirense defronta, fora de casa, o Marítimo.