Benfica vence Rio Ave

JN Hoje às 20:10, atualizado às 22:32

O Benfica venceu (5-1), este sábado, o Rio Ave no Estádio da Luz em jogo a contar para a 21.ª jornada da liga.

Os vila-condenses inauguraram o marcador aos nove minutos, por Guedes. O avançado aproveitou uma boa assistência de Chico Geraldes e, de cabeça, marcou o primeiro golo da noite. Apenas dois minutos depois, João Novais podia ter ampliado a vantagem dos visitantes, mas acertou no poste.

Aos 32 minutos, Salvio tentou a sorte mas o remate saiu por cima. O argentino lesionou-se e foi mesmo obrigado a abandonar a partida, dando lugar a Rafa. Em cima do intervalo, um desvio de Marcão evitou o golo de Jonas e segurou a vantagem do Rio Ave.

Na segunda parte, aos 49 minutos, Jardel fez o golo do empate, após um pontapé de canto de Cervi. Pizzi, aos 63 selou a reviravolta, após uma boa assistência de Jonas. Pouco depois, foi a vez do brasileiro festejar: Na sequência de um pontapé de canto de Cervi, Jardel desviou ao segundo poste e Jonas, solto de marcação, desviou para o fundo das redes.

Ao minuto 83, e novamente depois de um pontapé de canto, desta vez de Pizzi, Rúben Dias, de cabeça, fez o 4-1. Raúl Jiménez, ao minuto 87, aproveitou um cruzamento de Rafa e selou o resultado para as águias.

Com este resultado, o Benfica igualou o Sporting, no segundo lugar da Liga, com 50 pontos, que amanhã defronta o Estoril na Amoreira. Na próxima jornada, o Benfica defronta, fora de portas, o Portimonense e o Rio Ave recebe o Marítimo.