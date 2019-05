Braga é campeão nacional após empate com Sporting

Hoje às 17:34, atualizado às 18:00 Facebook

O Sporting de Braga conquistou este domingo pela primeira vez o título de campeão nacional feminino ao empatar na receção ao Sporting 0-0, em jogo da 21.ª e penúltima jornada do campeonato.

Depois de dois segundos lugares consecutivos, as bracarenses sucedem precisamente ao Sporting, que tinha vencido esses dois campeonatos anteriores.

A equipa orientada por Miguel Santos, que chega a esta fase com um pecúlio de 19 vitórias e apenas dois empate, bem como com 103 golos marcados e apenas seis sofridos, parte para a última jornada (fora, com Vilaverdense) com mais três pontos do que o Sporting, pelo que assegura desde já o título, por ter vantagem no confronto direto com as leoas.

Numa partida equilibrada e com poucas oportunidades de golo, o Sporting, que precisava de anular os 2-0 com que perdeu na primeira volta, foi incapaz de levar de vencida a equipa minhota, que dispôs até de mais e melhores ocasiões para desfazer o nulo.

Destaque para uma excelente jogada individual de Uchendu, culminada com um forte remate rasteiro, que Patrícia Morais defendeu com dificuldade para canto (29).

O Braga surgiu perigoso no segundo tempo e, logo aos 47, após grande trabalho de Uchendu pela esquerda, esteve muito perto do golo, primeiro por Vanessa e depois por Keane, mas Patrícia Morais, com duas grandes defesas, impediu-o.

As minhotas vinham de uma recente má experiência em casa, numa derrota expressiva (4-2) com o Benfica, que milita na II Liga, que as privou da final da Taça de Portugal, pelo que adotaram uma estratégia mais prudente, aguentando até ao final o empate que as satisfazia.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio 1.º de Maio, em Braga.

Sporting de Braga - Sporting, 0-0.

Equipas:

Sporting de Braga: Rute Costa, Matilde Fidalgo, Jana, Diana Gomes, Regina, Murnan, Vanessa, Daniuska (Inês Maia, 71), Keane (Machia, 90), Uchendu e Francisca (Laura Luís, 65).

(Suplentes: Bertsch, Babi, Laura Luís, Staub, Inês Maia, Sara Brasil e Machia).

Treinador: Miguel Santos.

Sporting: Patrícia Morais, Carlyn Baldwin, Carole Costa, Nevena Damjanovic, Joana Marchão, Joana Martins (Diana Silva, 46), Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Carolina Mendes, Ana Borges e Ana Capeta (Neuza Besugo, 73).

(Suplentes: Inês Pereira, Mariana Azevedo, Bruna Costa, Neuza Besugo, Diana Silva, Solange Carvalhas e Sydney Blomquist).

Treinador: Nuno Cristóvão.

Árbitro: Sílvia Domingos (Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Nevena Damjanovic (4), Murnan (19), Diana Gomes (26), Ana Capeta (44), Fátima Pinto (90+2), Regina (90+6).