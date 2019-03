Bruno de Carvalho arguido por ofensas a António Salvador

Vítor Santos Hoje às 14:24 Facebook

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi constituído arguido num processo movido por António Salvador, líder do Sporting de Braga.

Em causa está uma série de publicações de Bruno de Carvalho na rede social Facebook, em março do ano passado.

"És um labrego, trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai. Idiota, aldrabão... Adoras ser o Presidente do benfica b". Foi desta forma que Bruno de Carvalho se referiu ao dirigente bracarense, na sequência de divergências entre as duas sociedades desportivas por causa de uma verba relacionada com a transferência do futebolista Rodrigo Battaglia.

António Salvador avançou com uma queixa por crime contra a honra e difamação e, sabe o JN, quase um ano depois das acusações, Bruno de Carvalho foi constituído arguido, pelo que terá de responder por estas declarações, amplamente difundidas através do Facebook e da Comunicação Social.