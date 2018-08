Bruno de Carvalho substituído como cabeça de lista nas eleições

Ontem às 17:11 Facebook

Bruno de Carvalho foi substituído por Erik Kurgy como cabeça de lista para as eleições do Sporting, anunciou, este domingo, a candidatura, que continuará "a trabalhar" com o ex-presidente do clube.

A recomposição da lista e a nova recolha de assinaturas impõe-se já que, adianta a candidatura 'Leais ao Sporting', porque Bruno de Carvalho, Trindade Barros e Alexandre Godinho "podem não ver a sua condição de sócios reposta" antes de 08 de agosto, data limite para apresentação de candidaturas. As eleições realizam-se em 08 de setembro.

"Sem prejuízo do eventual resultado das iniciativas jurídicas em curso, torna-se fundamental recolher novamente assinaturas para a submissão de uma nova equipa da candidatura 'Leais ao Sporting'. Esta nova equipa continuará a trabalhar com Bruno de Carvalho, mas agora com o associado Erik Kurgy como candidato a presidente do Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal", pode ler-se.