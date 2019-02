Bruno Fernandes: "Não me contento com duas Taças da Liga"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:59 Facebook

Em antevisão ao encontro de quinta-feira, frente ao Villarreal, Bruno Fernandes garantiu que a equipa está confiante na passagem à próxima fase da Liga Europa e comentou o alegado interesse de outros clubes.

O Sporting perdeu (0-1) em Alvalade frente ao Villarreal na primeira mão dos 16 avos da Liga Europa e, por isso, vencer o é obrigatório para os leões passarem à próxima fase. Apesar da tarefa se avizinhar complicada, Bruno Fernandes garantiu que a equipa mantém a confiança.

"A confiança? Está boa. Temos vindo a melhorar. Tirando o Braga, não têm sido os resultados que queremos, mas espero que possamos melhorar cada vez mais depois desse triunfo. Depois da Taça da Liga [que os lesões venceram nas grandes penalidades] não conseguimos resultados positivos. É óbvio que tínhamos de melhorar. Melhorámos bastante e vamos melhorar ainda mais", prometeu o médio, considerando estar numa boa fase.

"Estou num momento bom, positivo, mas já estive melhor. É importante fazer golos, mas o que me importa é ajudar o coletivo. Se for com golos tudo bem", afirmou, desvalorizando o alegado interesse do Liverpool.

"São notícias que me passam ao lado. No ano passado também se falou de muita coisa. Regressei e neste momento quero é conquistar ainda mais títulos. Sei da dimensão do Sporting e não me contento só com duas Taças da Liga", concluiu.

O Sporting defronta esta quinta-feira o Vilarreal, em Espanha, em jogo a contar para os 16 avos de final da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 17.55 horas.