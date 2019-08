Bruno Fernandes: "O que é normal é virem aqui e o Sporting ser desfavorecido"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota frente ao Rio Ave, Bruno Fernandes deixou críticas à arbitragem e considerou que o Rio Ave podia sair de Alvalade "satisfeito". "A mentalidade do futebol português tem de mudar e muito", acrescentou.

"Não é normal. O que é normal é virem aqui e o Sporting ser desfavorecido. Para os outros ao mínimo toque é penálti e para o Sporting não há nada. Depois as supostas equipas pequenas queixam-se das arbitragens. Hoje não se podem queixar, hoje podem sair satisfeitos daqui. Penáltis? Não revi as jogadas. Mas não falo só sobre as grandes penalidades. A mentalidade do futebol português tem de mudar e muito. É por isto que lá fora não fazemos a diferença", disse o capitão do Sporting no fim do jogo.

Mais tarde, Bruno Fernandes fez uma publicação nas redes sociais na qual considerou que o Sporting "perdeu por culpa própria".

"Atenção, não coloquem palavras na minha boca que não foram ditas. Critiquei a arbitragem sim, acho que houve erros da parte também e que tiveram influência direta no jogo. Mas atenção, perdemos o jogo por culpa própria principalmente e devíamos e devemos fazer muito mais do que fizemos neste jogo!", escreveu.

O Rio Ave venceu (3-2) o Sporting em Alvalade na quarta jornada da Liga. Os vila-condenses marcaram os três golos de grande penalidade, por Filipe Augusto (2) e Ronan. Bruno Fernandes e Luiz Phellype marcaram pelos leões. Coates foi expulso perto do final do jogo.