Bruno Fernandes quase certo no Real Madrid

Luís Mota Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting tem a venda de Bruno Fernandes ao Real Madrid praticamente fechada, apurou o JN junto de fonte conhecedora do processo. A SAD leonina não comentou o caso. O nosso jornal sabe ainda que qualquer comunicação oficial será feita apenas após o jogo de amanhã, a receção ao Rio Ave. O capitão dos leões ficará mais uma temporada a jogar de leão ao peito.

Os valores do negócio estão ainda por definir a 100%, mas existe a possibilidade de, inclusivamente, superarem os limites que sempre guiaram a atuação do Sporting ao longo de todo o mercado de verão: 70 milhões de euros. A inclusão de variáveis no acordo final seria possível, desde que estas sejam realistas e atingíveis e deverá ser a razão de a transferência poder rondar 75 milhões.

Ainda dentro do acordo com os merengues, o capitão do Sporting permanecerá em Alvalade por mais uma temporada, algo que sempre foi pretendido pelos responsáveis leoninos - como o nosso jornal noticiou em tempo oportuno. Desta forma, a equipa lisboeta mantém um ativo importante na luta pelo título nacional e, além disso, não terá de se apressar para contratar uma alternativa a poucos dias do fecho do mercado.

A viagem do presidente leonino, Frederico Varandas, ao Mónaco - acompanhado pelo diretor desportivo Hugo Viana e pelo vice-líder Francisco Salgado Zenha - terá sido fundamental para desbloquear todo o processo que foi liderado pelo empresário Jorge Mendes a pedido de Miguel Pinho, o agente do médio de 24 anos. Outra razão que terá apressado o interesse do Real, foi precisamente a entrada do eterno rival, Atlético Madrid em cena.