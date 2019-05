Bruno Lage: "Há coisas mais importantes do que o futebol"

Hoje às 02:36 Facebook

Nas celebrações do campeonato benfiquista, Bruno Lage considerou o título "mais do que merecido" e pediu aos adeptos para darem "mérito a quem ganha".

"Chegámos justamente ao título, é mais do que merecido. Que este título, que estava perdido, seja também a forma de dar mérito a quem ganha. Quando os adversários ganharem, temos de lhes dar mérito. Só assim eles nos darão mérito a nós", disse Bruno Lage, perante centenas de milhares de adeptos, na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa.

O técnico, de 43 anos, pediu também aos adeptos a mesma exigência que apresentam à equipa da Luz em outros assuntos da sociedade, de forma a "reconquistar os valores de Portugal".

"Há coisas mais importantes do que o futebol, se vocês tiverem esta mesma exigência noutros temas da sociedade portuguesa, o nosso país vai ser melhor. Vamos reconquistar os valores de Portugal", pediu.

Bruno Lage agradeceu também aos adeptos e ao presidente dos 'encarnados', Luís Filipe Vieira, pela "oportunidade de ser treinador" da equipa principal do Benfica, mas sobretudo aos jogadores, em especial Jonas, que foi "um exemplo".

"Este título vem da aliança entre adeptos e jogadores. Obrigado ao presidente por me dar a oportunidade de ser treinador desta equipa e sobretudo ao trabalho que estes jogadores tiveram. O Jonas, com 35 anos, foi um exemplo para os mais novos e a base para esta equipa ser campeã", expressou.

O Benfica assegurou no sábado o seu 37.º título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada da competição, que terminou com 87 pontos, mais dois do que o F. C. Porto.