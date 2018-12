Arnaldo Martins Hoje às 15:28 Facebook

Treinador, de 49 anos, é o eleito da administração da SAD e está de volta à casa leixonense cinco anos depois de uma curta experiência no Mar

Está encontrado o sucessor de Filipe Gouveia. Jorge Casquilha é o novo treinador do Leixões e o anúncio, sabe o JN, irá ser oficializado, em breve, pela administração da SAD. Após a saída de Filipe Gouveia, os responsáveis leixonenses estudaram várias soluções para o comando técnico, tendo a opção recaído num treinador que já conhece os cantos à casa. Jorge Casquilha teve uma curta experiência pelo clube de Matosinhos quando orientou a equipa durante oito jogos na temporada 2013/14.

Jorge Casquilha volta ao ativo, depois de ter orientado o Gil Vicente na época anterior. No currículo, o treinador conta ainda com passagens por Santa Maria, Valdevez, Merelinense, Moreirense, U. Leiria, Académico de Viseu e União da Madeira.

O acordo será válido até final da época e a estreia no banco de suplentes deverá acontecer já no próximo domingo, na receção ao Covilhã. O Leixões ocupa o 13.º lugar da LigaPro e está nos quartos-de-final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o F. C. Porto, no Estádio do Mar.