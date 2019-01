Conceição: "Sporting não precisa da ajuda do F. C. Porto para levantar o troféu"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:37 Facebook

Sérgio Conceição considerou o resultado frente ao Sporting "injusto". Sobre o incidente protagonizado por Diamantino Figueiredo, o treinador dos dragões disse não ter visto nada.

"Foi uma primeira parte não muito bem jogada, equilibrada, sempre com ascendente para o nosso lado. Uma oportunidade do André Pereira na primeira parte, na segunda parte penso que não houve nenhum remate enquadrado do Sporting, tirando o penálti. Fomos superiores, sempre próximos do último terço e o Sporting quebrou muito o ritmo do jogo, a própria intensidade, a querer arrastar o jogo para os penáltis. Custa perder desta forma, obviamente que sim, porque era um titulo que queríamos conquistar", começou por dizer Sérgio Conceição, garantindo que o plantel azul e branco estava preparado para todas as situações.

"Treinamos todos os pormenores e situações que podem decidir o jogo, obviamente os penáltis também. Treinamos, como treinamos a nossa dinâmica ofensiva, finalização, situações defensivas. Posso dizer que os jogadores que falharam foram os que em 20 marcaram quase todos nestes dias. Trabalhámos isto antes do Benfica e não só, muitos dos golos que fazemos são de bola parada. Aquele momento, naquela hora, tudo aquilo que é fazer o golo, ter o guarda-redes pela frente, pode ser diferente dos treinos. É isto. Nestes três jogos, quem foi superior? Foi sempre o F. C. Porto. Mas depois o que conta é o resultado", atirou, comentando o incidente protagonizado por Diamantino Figueiredo: "Não vi nada. Mal acabou o jogo fui logo para o meu balneário".

Logo após receberem as medalhas, os jogadores do F. C. Porto dirigiram-se aos balneários e não ficaram a ver o Sporting a levantar o troféu. Sobre a saída antecipada, Sérgio Conceição foi categórico: "Não ficamos para a entrega do troféu? Basta os jogadores levantarem. Acho que os jogadores do Sporting não precisam da ajuda do F. C. Porto para levantar o troféu", atirou.