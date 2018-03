Conselho de Disciplina abre processo e Benfica arrisca jogar à porta fechada

Hoje às 22:28 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, nesta quinta-feira, a abertura de um processo ao Benfica, na sequência de incidentes ocorridos durante o jogo com o Feirense.

No limite, as águias podem ter de jogar à porta fechada.

Em causa está o último jogo disputado pelas águias na Liga (27.ª jornada), que redundou em vitória dos encarnados por 2-0.

Ao longo do encontro, houve vários momentos de arremesso de material pirotécnico para o relvado e, perto do intervalo, um petardo rebentou perto do árbitro Manuel Mota e do guarda-redes do Feirense, Caio Secco.

Acresce que o episódio não é novo: já na deslocação a Paços de Ferreira, da 24.ª jornada, tinha havido incidentes semelhantes, que levaram o Conselho de Disciplina a abrir um inquérito, que ainda está na fase de instrução.

De acordo com o Regulamento Disciplinar da Liga, o arremesso perigoso de objetos dá lugar multa, entre os cinco e os 15 mil euros, sendo que, em caso de reincidência, pode mesmo motivar uma punição de um a três jogos à porta fechada.

Já caso o CD entenda que se tratou de uma agressão ao árbitro da partida, as águias podem ser castigadas com um a dois jogos à porta fechada.

Até ao final da Liga, o Benfica receberá V. Guimarães, F. C. Porto, Tondela e Moreirense.