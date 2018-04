Ivo Neto Hoje às 11:47 Facebook

As contas são do diário desportivo "Marca" e retratam aquele que é um dos melhores golos da carreira de Cristiano Ronaldo. O diário desportivo de Madrid escreve que o português pairou a cerca de 1,41 metros de altura para chegar a uma bola a 2,38 metros do nível do solo. Números estratosféricos para alguém com 1,87 metros, mas nada de novo para o capitão da seleção portuguesa de futebol.

Foi aos 64 minutos do jogo frente à Juventus que Cristiano Ronaldo sacou mais um truque. De uma bola que parecia perdida, o português faz um passe de morte para Lucas Vázquez que remata para defesa de Buffon. O melhor estava mesmo guardado para depois. É que da ressaca do lance surge o cruzamento de Caravajal. Cristiano nem estava na melhor posição, mas, ainda assim, conseguiu chegar à bola e com um pontapé de bicicleta, como que num jogo de PlayStation, apontou um golo de antologia.

Foi o segundo tento da noite para o português que viria a assistir Marcelo para o terceiro do Real Madrid, que vê a eliminatória e o caminho para as meias-finais da Liga dos Campeões em aberto. O jornal "Marca" fez as contas ao gesto técnico do português. No momento em que a bola chega ao raio de ação de Cristiano Ronaldo estaria a 2,38 metros de altura. Para o remate, Ronaldo esteve deitado no ar a 1,41 metros de altura.

Mas esta não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo surpreende pela magnitude física. No Euro 2016, no jogo contra o País de Gales, que valeu a passagem à final da prova que Portugal viria a ganhar, Ronaldo terá cabeceado a bola a 2,61 metros de altura, 17 centímetros acima da altura da baliza, cuja barra está colocada a 2,44 metros. Parou 7 décimas de segundo no ar e a bola saiu-lhe da cabeça a 71,3 quilómetros por hora. "Nunca vi um jogador saltar tão alto e voar durante tanto tempo como Ronaldo. Que atleta fantástico", escreveu, na altura, Gary Lineker, ex-avançado da seleção inglesa.

Menos mediático, mas digno de ser lembrado é o golo apontado frente à Roma, também para a Liga dos Campeões, na época 2007-2008, ainda ao serviço do Manchester United.

Vindo fora da área, o avançado português parou no ar e marcou de cabeça mais um golo para a lista.

"O golo de uma geração"

"Cristiano assim na terra como no área", escreveu Manuel Jabois no El País, adiantando mais à frente tratar-se mesmo do " golo de uma geração". Quem também ficou rendido ao português foi Buffon que sofreu mais dois golos do português. "Um campeão de nível extraordinário", disse aos jornalistas. O guarda-redes italiano terá mesmo ficado com a camisola do português no final da partida. "Pode ser comparado a Maradona e Pelé", concluiu.

"É um jogador diferente porque faz este tipo de coisas. Temos de sorrir por ter Ronaldo no Real. O movimento do golo foi espetacular. Há que tirar o chapéu. O meu golo em Glasgow? Foi mais bonito, mas este é mais recente. Podemos dizer que se trata de um dos melhores golos da história, mas não tão bom quanto o meu", confessou Zidane, num comentário repleto de ironia.

"Claro que estou contente. Foi um momento inesquecível. É o meu melhor golo", disse o português no final da partida.

Também a imprensa internacional se rendeu ao craque da Madeira. "De outro mundo", escreveu o L'Équipe". "De que planeta és?", pergunta o "AS".

Mas o maior elogio que o português poderia receber sobre a obra de arte que assinou na terça-feira aconteceu logo a seguir ao golo. Num gesto pouco visto, os adeptos da Juventus levantaram-se para aplaudir o craque português.

O português agradeceu logo em campo quando celebrou o golo e aos jornalistas disse:"Quero agradecer muito aos adeptos. Grazie aos adeptos da Juventus... O que fizeram por mim foi fantástico. Muito obrigado".

Noite de recordes

Com mais dois golos, Cristiano Ronaldo leva já 14 tentos na prova deste ano e tornou-se no primeiro futebolista a marcar em 10 partidas seguidas, superando o anterior recorde de Ruud van Nistelrooy, de 2003.

Este foi o 21º golo de Ronaldo nos quartos-de-final da prova. Uma marca verdadeiramente astronómica, que contribui para o recorde de mais golos nas provas da UEFA (122) e na Champions (119).