O craque português venceu, pela quinta vez, o prémio de melhor jogador do ano nos Globe Soccer Awards, no Dubai.

O capitão da seleção portuguesa, que no último defeso trocou o Real Madrid pela Juventus, concorria ao título de melhor jogador do ano com os franceses campeões mundiais Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) e Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

O craque venceu, também, o prémio de melhor golo do ano, com a bicicleta contra a Juventus, num jogo da Liga dos Campeões, em Turim.