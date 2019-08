Cristiano Ronaldo convida Messi para jantar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:37 Facebook

Durante a gala desta quinta-feira do sorteio da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo, que estava nomeado para jogador do ano, convidou Lionel Messi para jantar e falou da rivalidade com o argentino.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estiveram lado a lado esta quinta-feira durante a gala do sorteio da Liga dos Campeões. E, num momento de boa disposição, o craque português abordou o futuro e deixou um convite ao jogador do Barcelona.

"Nós partilhamos o palco há 15 anos. Não sei isto já aconteceu alguma vez no futebol, os mesmos dois jogadores no mesmo palco o tempo todo. Não é fácil, como sabem. Mas claro que temos uma boa relação. Ainda não jantámos juntos mas espero que no futuro isso aconteça. Tenho saudades de jogar em Espanha, tivemos esta rivalidade nos últimos 15 anos que foi boa, ele puxa-me para cima e eu puxo-o a ele também, por isso é bom. Fazemos os dois parte da história do futebol. Futuro? "Acho que estou bem para a minha idade, pelo que vão continuar-me a ver por aqui", começou por dizer o craque português, momentos antes de van Dijk ser considerado o jogador do ano.

Já Lionel Messi considerou a rivalidade com o português "linda".

"Era uma rivalidade linda, sobretudo porque ele estava no Real Madrid e eu no Barcelona. Agora Ronaldo está também numa grande equipa [Juventus] e vemo-lo desde Espanha", disse.