Cristiano Ronaldo de volta ao Bernabéu para ver final da Libertadores

Cristiano Ronaldo vai regressar, no domingo, ao Santiago Bernabéu para assistir à segunda mão da final da Taça de Libertadores entre o River e o Boca Juniors.

O português vai regressar ao Bernabéu pela primeira vez desde que trocou o Real Madrid pela Juventus. Segundo o jornal espanhol "AS", o português pediu bilhetes aos merengues para assistir à segunda mão da final da Taça de Libertadores entre o River e o Boca Juniors.

A mesma publicação garante ainda a presença de Lionel Messi e a vontade de Florentino Pérez em juntar os dois craques. O jogador argentino deverá viajar para Madrid no domingo de manhã, após o jogo do Barcelona no sábado, frente ao Espanyol, e Ronaldo, que defronta o Inter na sexta-feira, vai aproveitar para passar o fim de semana na capital espanhola.