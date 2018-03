Cristiano Ronaldo disposto a "cheque em branco" ao Fisco espanhol

JN Hoje às 12:13 Facebook

Twitter

O jornal "El Mundo" avança que Cristiano Ronaldo, sublinha que não cometeu um crime, mas ofereceu ao Fisco espanhol pagar a quantia que as Finanças dizem estar em falta, desde que seja abandonada a via penal e retirado o pedido de pena de prisão. Finanças recusaram.

A defesa do jogador português decidiu colocar em cima da mesa a abertura de uma negociação, na sequência da investigação de uma alegada fuga ao fisco espanhol. Está em causa, segundo a acusação das Finanças, a falta de pagamento de impostos relacionados com os seus direitos de imagem. A alegada fraude está valorizada em 14,7 milhões de euros, divididos por quatro delitos fiscais.

O "El Mundo", que cita fontes próximas das conversações, avança que Ronaldo e os seus advogados defendem que o futebolista quis sempre pagar o que era devido, como demonstra a regularização voluntária que efetuou em 2014. E que, por isso, o diferendo não devia ser discutido como uma questão penal, mas sim tendo por base diferentes interpretações da norma fiscal e resolvido por via administrativa.

Cristiano Ronaldo, continua o "El Mundo", tem reiterado que nunca houve intenção de defraudar o Fisco espanhol e que sempre deu ordem aos seus assessores para que pagassem o que era devido. Portanto, não está disposto a assumir que cometeu um crime, mas deu ordem para transmitir à Acusação que está disposto a desembolsar o dinheiro que o Fisco estime ser o que está em falta, face à diferença da interpretação da lei.

Fisco recusou

A Agência Tributária reagiu à notícia do "El Mundo" desta manhã, horas depois, dizendo, não oficialmente, que vai manter a via penal no caso e que terá recusado a oferta da defesa do futebolista português. Segundo o "Europa Press", citado pelo "El Mundo", terá havido uma reunião que não foi conclusiva.