Cristiano Ronaldo não conteve a emoção durante uma entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, que será transmitida esta terça-feira na íntegra na ITV.

O craque português viu imagens inéditas do pai, José Dinis Aveiro, falecido em 2005, a elogiá-lo e não conseguiu segurar as lágrimas. "Nunca tinha visto o vídeo", afirmou.

"A minha tristeza é ser o número um e ele não ver nada. Ele não me vê a receber os prémios, não vê o quão longe cheguei. A minha mãe, os meus irmãos, até o meu filho... todos eles veem, mas ele não vê nada", lamentou.

"Envergonhado" por escândalo de alegada violação

O craque português abordou ainda as acusações de violação de que foi alvo, em 2018, por parte da norte-americana Kathryn Mayorga. Segundo uma investigação da revista alemã "Der Spiegel", a mulher acusa Cristiano Ronaldo de tê-la obrigado a praticar sexo anal, num caso que remonta a 2009, num quarto de hotel em Las Vegas. O português desmentiu sempre as acusações, garantindo que a relação entre ambos foi consensual, e, em julho passado, o avançado da Juventus foi ilibado.

Na entrevista, considerou que a polémica acusatória colocou em causa a sua dignidade e perturbou a vida pessoal.

"É duro. Tenho namorada, família, filhos. É duro, é mau, quando mexem com a tua honestidade. Lembro-me de um dia estar com a minha namorada na sala a fazer zapping e estarem a dar notícias, 'Ronaldo isto e aquilo'. Ouvi os meus filhos descerem as escadas e mudei de canal, porque estava envergonhado. Senti-me envergonhado. Mudei de canal para o Cristianinho não ver que estavam a falar mal do pai, num caso grave", contou.