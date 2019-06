Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:18, atualizado às 16:21 Facebook

Cristiano Ronaldo voltou a revelar o seu lado mais sensível. Ao sair do Estádio do Bessa, depois de mais um treino para a final da Liga das Nações, o capitão da seleção mandou parar o autocarro para falar com uma criança que tinha o sonho de dar um abraço ao craque.

Com um cartaz "Cristiano dá-me um abraço" em punho, Eduardo, de 11 anos, realizou o sonho de poder estar com Cristiano Ronaldo. O pequeno fã do avançado esperou pelo autocarro da seleção portuguesa à saída do Estádio do Bessa para tentar a sorte e estar perto do ídolo. E conseguiu.

O menino, que vive na Trofa e é portador de uma doença rara - enxerto do hospedeiro, que se traduz numa bactéria no sangue que afeta a imunidade dos órgãos -, entrou na viatura com a ajuda dos seguranças e, tal como desejado, teve a oportunidade de dar um abraço ao craque português.

Em 2010, o JN divulgou os problemas de saúde do menino, que pedia ajuda para um transplante de medula.

Veja o momento: