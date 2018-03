Cristiano Ronaldo vence prémio jogador do ano da Federação Portuguesa

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:46 Facebook

Twitter

Cristiano Ronaldo venceu, esta segunda-feira e pelo segundo ano consecutivo, o prémio "jogador" do ano na Gala Quinas de Ouro, que se realizou no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Além de CR7, Bernardo Silva e Rui Patrício foram os nomeados para o prémio de Jogador do Ano das Quinas de Ouro, gala organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pela Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) e pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

"Agradeço a todos os que estão aqui. É um momento bonito, primeiro para todos os companheiros da Seleção. 2017 foi um ano excelente, outra vez, tanto a nível pessoal como coletivo. Tivemos uma fase de qualificação difícil, perdemos o primeiro jogo mas conseguimos dar a volta. Um Ano inesquecível no Real Madrid, ano histórico com cinco troféus, repleto de emoções, com a minha quinta Bola de Ouro e segundo troféu da FIFA. Agradeço à minha família, aos meus quatro filhos, também foi recorde, em quatro meses três filhos. Dentro e fora de campo começa a ser um hábito os recordes. Obrigado à FPF por esta gala, acho que merecíamos", disse o avançado e capitão da Seleção Nacional.

O craque português deixou ainda uma mensagem a todos os portugueses: "Continuem com raça, continuem a acreditar e a partir pedra. Acreditem que somos os melhores. E, por favor, pensem grande".

Lista de vencedores:

Jogador do ano: Cristiano Ronaldo

Treinador do ano: Leonardo Jardim (Mónaco)

Treinador revelação do ano: Nuno Manta Santos (Feirense)

Treinador do ano da formação: João Tralhão (Juniores Benfica)

Treinador do ano de futebol feminino: Francisco Neto (Seleção Nacional)

Jogadora do ano de futebol feminino: Ana Borges (Sporting/Seleção Nacional)

Jogador revelação sub.-21 do ano: Gonçalo Guedes (PSG/Valência/Seleção Nacional)

Jogadora revelação sub-21 do ano: Ana Capeta (Sporting/Seleção Nacional)

Equipa do ano: Seleção Nacional A

Equipa do ano de futebol feminino: Seleção Nacional A

Árbitro do ano, 1.ª categoria: Jorge Sousa

Árbitro assistente do ano, 1.ª categoria: Rui Licínio

Árbitra do ano de futebol feminino: Catarina Campos

Árbitro do ano do Campeonato de Portugal: Rui Soares

Árbitro do ano de futsal: Cristiano Santos

Prémio Presidente Federação Portuguesa de Futebol: Marcelo Rebelo de Sousa (Presidente da República)

Ordem de Mérito da Presidência da República aos campeões da Europa de futsal

Prémio Escolar

Os Afonsinhos

Prémio Universitário

Universidade Beira Interior

Prémio Futebol Inclusivo

Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência

Jogador do ano de futsal masculino

Ricardinho

Jogadora do ano de futsal feminino

Ana Azevedo

Treinador do ano de futsal feminino

Bruno Fernandes

Treinador do ano de futsal masculino

Nuno Dias

Treinador do ano de futebol de praia

Mário Narciso

Jogador do ano de futebol de praia

Madjer

Prémio Vasco da Gama/Internacionalização/Expansão/Portugalidade

José Mourinho

Prémio Prestígio

Fernando Peyroteo