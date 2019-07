Danilo deixa o estágio após desentendimento com Conceição

Arnaldo Martins Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O capitão do F. C. Porto falhou o jogo realizado esta quarta-feira de manhã, com o Farense, e regressou mais cedo ao Olival.

O episódio que motivou o abandono do estágio terá acontecido, na segunda-feira à noite, após o jantar. Um alegado atraso da equipa técnica terá motivado a intervenção de Danilo junto do treinador, que não terá gostado de ter sido confrontado.

Fonte do F. C. Porto contactada pelo JN disse que não se terá passado nada de anormal, mas confirmou que o jogador saiu mais cedo do estágio para tratar de assuntos pessoais.