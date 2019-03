Nuno Barbosa Hoje às 20:59 Facebook

Entrada em falso do F. C. Porto, com um autogolo de Felipe, logo aos quatro minutos, a deixar o Feirense em vantagem

A equipa de Sérgio Conceição reagiu bem ao deslize inicial e operou a reviravolta no marcador.

Danilo Pereira empatou a partida, aos 18 minutos, naquele que foi o primeiro golo do internacional português na presente temporada. Mais tarde (35m), foi outro jogador da seleção nacional, no caso Pepe, quem colocou os dragões em vantagem no marcador.

Recorde-se que o jogo arrancou com algum atraso em relação ao que estava previsto, devido ao apagão de uma das torres de iluminação no Marcolino de Castro. Perto da meia hora repetiu-se o problema e o jogo esteve parado durante alguns minutos.