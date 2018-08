JN Hoje às 17:38 Facebook

O defesa central brasileiro chegou na tarde desta terça-feira ao Porto.

Éder Militão, defesa central de 20 anos, contratado pelo F. C. Porto ao São Paulo, já está no Porto. O defesa brasileiro, que rubricou um contrato válido por cinco temporadas com os dragões, chegou na tarde desta terça-feira ao Porto para ser reforço da equipa de Sérgio Conceição.



Neste vídeo, publicado na conta de Instagram do agente Ulisses Jorge, que acompanhou Éder Militão na viagem, pode ver-se a boa disposição de ambos.