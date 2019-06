Eduardo regressa a casa e Benfica acerta dois empréstimos

JN Hoje às 21:59 Facebook

Eduardo é o mais recente reforço do Braga. O guardião, de 36 anos, regressa a uma casa que conhece bem. No Benfica, Bruno Varela e Alex Pinto estão de saída, ambos por empréstimo.

Braga: Os minhotos oficializaram a contratação de Eduardo. O guarda-redes, de 36 anos, que assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas, regressa assim a uma "casa" que conhece bem. Ao serviço dos minhotos, Eduardo soma mais de 100 jogos disputados pela equipa principal, em várias épocas não consecutivas.

Benfica: Os encarnados confirmaram os empréstimos de Bruno Varela e Alex Pinto. O guarda-redes Bruno Varela vai continuar cedido ao Ajax, onde esteve na última meia época.

Já Alex Pinto, que na temporada passada alinhou na equipa B das águias, ruma ao Gil Vicente para ser mais uma opção para Vítor Oliveira no regresso dos gilistas à Liga.

Paços de Ferreira: Os castores oficializaram a chegada de Rafael Gava, médio brasileiro de 26 anos, que assinou por três temporadas. Gava formou-se no Internacional de Porto Alegre e fez carreira no Brasil.

Gil Vicente: Os galos reforçaram a baliza com Bruno, guarda-redes que chega por empréstimo do Náutico. O guardião, de 25 anos, há seis anos no Náutico, despediu-se de forma emocionada numa entrevista publicada no site do clube "Aqui vivi tudo na minha vida", disse.

Varzim: Glen Matondo Luamba, de 21 anos, assinou para as próximas duas épocas. O médio defensivo jogava na quarta divisão francesa, ao serviço do AF Bobigny, onde realizou apenas um jogo.

Ajax: O emblema holandês anunciou a contratação de Quincy Promes, extremo de 27 anos que fez formação no clube de Amesterdão. Em comunicado, o Ajax informa ter pago 15,7 milhões de euros pelo passe, com variáveis que podem fazer com que o negócio ascenda aos 17,2 milhões de euros.

PSG: Está quase, quase. Os parisienses estão próximos de selar o negócio com o Sevilla para a compra de Pablo Sarabia. Segundo a imprensa francesa, vão pagar ao Sevilla cerca de 20 milhões de euros, uma soma um pouco acima da cláusula. Sarabia deverá assinar por cinco temporadas.