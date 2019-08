Equipa feminina do Corinthians bate recorde de vitórias consecutivas

Hoje às 17:22 Facebook

O novo recorde de triunfos seguidos no futebol mundial passou a pertencer à equipa feminina do Corinthians, com a marca inédita de 28 vitórias, um feito alcançado, esta quarta-feira, após bater, em casa, o São José, por 1-0, e se apurar para as meias-finais do Brasileiro.

O conjunto brasileiro perdeu o último jogo a 21 de março passado, frente ao Santos (2-1), na segunda jornada do campeonato. Desde aí, somou 15 vitórias no Brasileiro feminino, às quais somou mais 13 no campeonato paulista.

A equipa feminina do Corinthians destronou, assim, os galeses do The New Saints, que detinham o registo de 27 triunfos consecutivos, alcançado em 2016, quando ultrapassaram um recorde com 44 anos, que pertencia ao Ajax de Johan Cruyff, com as 26 vitórias seguidas alcançadas em 1972.

A partir da agora, e pela primeira vez na história, esse máximo passa a pertencer ao futebol feminino.