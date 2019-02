Espanha bate Portugal e torna-se primeira campeã europeia de futsal feminino

Hoje às 21:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Espanha conquistou, este domingo, o primeiro Europeu feminino de futsal, ao derrotar Portugal na final por 4-0, em partida disputada no Pavilhão Multiusos de Gondomar, concluindo a fase final sem sofrer qualquer golo.

Implacável na forma como aproveitou os erros de Portugal na primeira parte, a Espanha adiantou-se ao quarto minuto, num golo de Mayte, na "cara" de Ana Catarina, que, dois minutos depois, viu Anita ampliar a vantagem, após uma perda de bola à entrada da área de Sara Ferreira.

Sem conseguir articular-se na saída para o ataque e, muito menos, incomodar Aguete na baliza espanhola, o "cinco" nacional viu Romero, de livre, aos 10 minutos, fazer o 3-0, num lance em que a guarda-redes portuguesa pareceu mal batida.

Sem conseguir entrar na área espanhola, as portuguesas optaram então pelo remate de meia distância, com Fifó e Carla Vanessa a testar a número um de Espanha, antes de, num contra-ataque, Sara atirar à malha lateral e, no instantes finais, Janice, a um metro da baliza, falhar o alvo.

A segunda parte foi quase de sentido único, depois de Peque, sem oposição, falhar o 4-0 a abrir o segundo período, mas a pontaria desafinada, nuns casos, e noutros a solidariedade espanhola, impossibilitou o golo que poderia catapultar a seleção lusa para a recuperação.

Lídia Moreira, num minuto, teve duas ocasiões para marcar, mas na primeira, de cabeça, acertou numa defesa, com a guarda-redes fora da baliza, e na seguinte, com a baliza aberta, fez o desvio para fora.

Com três mil pessoas nas bancadas, das quais cerca de 200 espanholas, e o apoio dos jogadores da seleção que venceu o Europeu masculino em 2018 e do Primeiro-ministro e do ministro da Educação, a equipa de Luís Conceição apostou no guarda-redes avançado nos últimos cinco minutos, missão confiada a Pisko.

Mais uma vez, foi a Espanha que aproveitou, com Sotelo, em contra-ataque, a fazer o 4-0, acabando com o que restava de esperanças numa reviravolta, no 27.º encontro entre as duas seleções.

O saldo desses confrontos, disputados entre 1997 e 2019, favorece claramente o conjunto espanhol, com 15 triunfos contra cinco de Portugal.