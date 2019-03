Embaixador reconhece exagero de chamar "javardo" a Sérgio Conceição

Augusto Correia Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O embaixador e ex-secretário de Estado Francisco Seixas da Costa chamou "javardo" ao treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição. Esta tarde, reconheceu que "os termos não foram os mais felizes".

Seixas da Costa, ex-embaixador na ONU e antigo secretário de Estado, insultou Sérgio Conceição numa publicação no Twitter pessoal, sábado.

Contactado pelo JN, Seixas da Costa remeteu explicações para um texto publicado, entretanto, no blogue pessoal. "Gerou-se por aí uma indignação "azul" pelo facto de eu ter qualificado o comportamento do treinador do Futebol Clube do Porto, numa reação instantânea no Twitter, com palavras duras e que, com serenidade, reconheço que exageradas", lê-se no artigo, publicado às 16.13 horas deste domingo.

"A minha reação, neste caso particular, como já aconteceu face a atitudes de pessoas de outros clubes, entre os quais o meu próprio clube, foi a expressão extrema dessa minha indignação. Mas não me custa reconhecer que os termos não terão sido os mais felizes", acrescenta Seixas da Costa, num curto texto em que confessa desagrado com o comportamento de figuras de relevo do futebol português, que ajudam à degradação deste desporto.

O texto de Seixas da Costa faz o enquadramento de um "post" colocado online, sábado, no Twitter. "Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. E os adeptos do FCP que se revêm no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho", lê-se no artigo.

Javardo, segundo o dicionário da Porto Editora, é um "homem bruto e mal asseado; porcalhão e grosseirão."

Seixas da Costa, que foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus, entre 1995 e 2001, voltou ao assunto, com novo tweet, três horas depois do primeiro comentário. "Ao afirmar uma evidência - que o Sérgio Conceição é uma figura que, em educação, está na cave das Antas - recebi uma batelada de insultos. Lá bloqueei..."

A vitória dos "dragões", em Braga, manteve a equipa de Sérgio Conceição na luta pelo título e permitiu ao Sporting ultrapassar os bracarenses. "Foi um belo dia! Naturalmente que, como sportinguista, prefiro que o Porto ganhe o campeonato (não gosto do termo Liga)", escreveu o ex-diplomata, que além da ONU representou também Portugal em instituições como a UNESCO e a OSCE, e em países como o Brasil, França ou Angola, numa carreira diplomática iniciada em Oslo, na Noruega, em 1979.

Na biografia publicada na Wikipedia, pode ler-se que Seixas da Costa participou no 25 de Abril de 1974, tendo sido admitido, em concurso público, no serviço diplomático português, em 1975. Nasceu em Vila Real, a 28 de janeiro de 1948 (tem 71 anos).