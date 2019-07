Ex-portista Hernâni anunciado no Levante

Nuno Barbosa Hoje às 11:42 Facebook

Concluído o contrato que o ligava ao F. C. Porto, o extremo foi anunciado no Levante, clube do primeiro escalão do futebol espanhol por quem assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.

Hernâni volta a emigrar. Depois de ter jogado no Olympiacos, por empréstimo do F. C. Porto, em 2015/16, o extremo de 27 anos vai sentir agora as emoções de La Liga.

Ao serviço dos dragões, Hernâni somou 52 jogos e apontou sete golos, quatro deles na pretérita temporada. Em Portugal também representou Vitória de Guimarães, Atlético, Mirandela e Cova da Piedade, onde fez toda a formação. No currículo conta com três títulos: uma liga portuguesa, uma liga grega e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

O Levante, de resto, já partilhou um vídeo a desejar as boas-vindas ao jogador.