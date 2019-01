F. C. Porto é o clube português mais seguido no Mundo

Hoje às 22:46, atualizado às 23:06 Facebook

Benfica e Sporting superados pelos Dragões no relatório digital de 2018.

De acordo com a Global Digital Football Benchmark, o Real Madrid é o clube com mais lastro digital, com 242 milhões de seguidores. O Barcelona (240 milhões) e o Manchester United (137 milhões) completam este pódio mundial.

Numa listagem de 207 clubes, o F. C. Porto aparece em 43.º lugar, com mais de seis milhões de utilizadores (6.217.256), entre o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube e o Sinaweibo (rede mais popular na China).

Em seguida está o Benfica, no 48.º lugar, com perto de seis milhões (5.985.251). O Sporting é 75.º, com quase quatro milhões de seguidores (3.929.381).