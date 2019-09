F. C. Porto esclarece lesão de Romário Baró

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:11 Facebook

O F. C. Porto já esclareceu a situação de Romário Baró, que saiu lesionado do encontro com o Santa Clara após uma entrada de Fábio Cardoso.

Segundo os azuis e brancos, o médio português sofreu um "traumatismo direto no tornozelo direito com hematoma e entorse" e falhará, muito provavelmente, o próximo jogo do campeonato diante do Rio Ave marcado para domingo.

O F. C. Porto venceu (1-0) o Santa Clara no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a fase de grupos da Taça da Liga. Diogo Leite foi o autor do golo dos azuis e brancos. Romário Baró lesionou-se e saiu de maca.