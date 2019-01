F. C. Porto oficializa Pepe

JN Hoje às 12:38, atualizado às 12:49 Facebook

O F. C. Porto oficializou, esta terça-feira, a contratação de Pepe, revelando que o internacional português de 35 anos assinou contrato válido até 2021.

"Pepe é reforço do F. C. Porto. O defesa central assinou um contrato válido por duas épocas e meia, até 30 de junho de 2021, e regressa desta forma ao clube portista, que representou entre 2004 e 2007", pode ler-se no site dos dragões, que deram as boas-vindas ao novo jogador no Twitter.

O JN já tinha noticiado que Pepe estaria, esta terça-feira, a treinar no centro de treinos do Olival, naquela que é a primeira sessão de preparação para o clássico de sábado (15.30 horas, Sport TV1), frente ao Sporting, no Estádio de Alvalade. E ainda que a oficialização do acordo seria feita hoje.

Ao serviço do F. C. Porto, Pepe venceu dois campeonatos nacionais, a Taça Intercontinental em 2004, uma Taça de Portugal e duas Supertaças. Saiu em 2007 para o Real Madrid, que representou durante dez anos, conquistando três Liga dos Campeões, dois Campeonatos do Mundo de Clubes e uma Supertaça Europeia.