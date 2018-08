F. C. Porto vence Belenenses nos descontos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:41 Facebook

O F. C. Porto venceu (3-2), este domingo, o Belenenses em jogo a contar para a segunda jornada da liga, no Restelo. Alex Telles marcou o golo da vitória, já nos descontos.

A equipa da casa foi a primeira a ameaçar mas foi o F. C. Porto a inaugurar o marcador. Ao minuto 26, na sequência de um livre de Alex Telles, Diogo Leite, entre a defesa, não perdoou e elevou-se para, de cabeça, inaugurar o marcador. Após uma primeira parte com mais posse de bola e com as melhores oportunidades de golo, o F. C. Porto abriu a segunda metade do encontro a aumentar a vantagem.

Ao minuto 47, Otávio aproveitou um mau passe de Dálcio e, isolado, fez o 2-0 para a equipa azul e branca. O Belenenses ia tentando reagir e conseguiu reduzir ao minuto 56, por Fredy. O árbitro assinalou uma grande penalidade por mão de Diogo Leite e, na conversão do castigo máximo, o avançado não falhou. Três minutos depois, Licá esteve perto de empatar mas valeu a atenção de Casillas.

Não marcou Licá, marcou Keita, de cabeça, após um cruzamento na direita de Fredy. O F. C. Porto tentou ir atrás de resultado e chegaria à vitória, já nos descontos, por Alex Telles. O árbitro assinalou penálti por mão de Henrique e o brasileiro não falhou na marcação da grande penalidade.

Na próxima jornada, o F. C. Porto recebe o Vitória de Guimarães e o Belenenses defronta o Moreirense.