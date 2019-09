Fábio Silva titular no F. C. Porto frente ao Santa Clara

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:58, atualizado às 19:59 Facebook

O F. C. Porto recebe, esta quarta-feira, o Santa Clara em jogo a contar para a fase de grupos da Taça da Liga. Fábio Silva é titular numa equipa azul e branca repleta de novidades e bate recorde que pertencia a Rúben Neves.

O jovem ponta de lança, de 17 anos (mais dois meses e seis dias), ultrapassou a marca do médio, que foi titular pelo F. C. Porto com 17 anos, cinco meses e dois dias.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com o lesionado Sérgio Oliveira. Do lado do Santa Clara, Anderson é a única baixa na equipa de João Henriques.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Diogo Leite e Alex Telles; Mbemba, Bruno Costa e Romário Baró e Nakajima; Soares e Fábio Silva

Onze do Santa Clara: André Ferreira; Rafael Ramos, César, Fábio Cardoso e Mamadu; Nené, Lincoln e Lucas Marques; Schettine, Alfredo Stephens e Pineda.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria).