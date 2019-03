Federação Portuguesa de Futebol e RTP cancelam acordo

JN Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol e a RTP decidiram cancelar, esta terça-feira, a parceira fundada em janeiro.

No início do ano, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a RTP assinaram um acordo que beneficiava ambas as partes. Se por um lado, o canal público tinha preferência pelos direitos de transmissão dos jogos das seleções nacionais, a Federação recebia recursos humanos e técnicos, bem como imagens de arquivo do canal.

No entanto, depois de se ter tornado público, o acordo foi anulado, avançou a revista "Meios&Publicidade". A informação foi confirmada à TSF pela FPF.

"A FPF tem enorme respeito pela RTP e por todos os seus trabalhadores. A FPF continuará a estar disponível para analisar as oportunidades de cooperação com a RTP caso a caso, como sempre sucedeu, nomeadamente as que permitam desenvolver o futebol e permitir o acesso dos portugueses, aos que vivem lá fora e na diáspora, aos jogos das seleções nacionais", revelou fonte da FPF ao órgão de comunicação social.

Em causa estava a criação de um canal de televisão da FPP - o canal 11.