Presidente da Federação volta a atacar aqueles que criticam a arbitragem

O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol voltou, esta quinta-feira, a criticar o clima de crispação fomentado por alguns intervenientes do futebol português.

No editorial da revista 360, Fernando Gomes voltou a deixar algumas críticas acerca do ambiente fomentado por alguns intervenientes do futebol português, principalmente no que aos comentários sobre a arbitragem diz respeito: "Continuamos a assistir, por parte de alguns dos mais mediáticos protagonistas do nosso futebol, ao lançamento de intoleráveis suspeições e ao acicatar do ódio em relação à arbitragem nacional", escreveu.

"A introdução do videoárbitro nas competições profissionais e os já evidentes benefícios desta nova tecnologia de auxílio não estão a ser, todavia, acompanhados por uma alteração da discussão interna do futebol português", prosseguiu.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol foi mais longe, afirmando que, enquanto uns "têm trabalhado para melhorar o futebol português", outros, "partindo de pressupostos falsos ou ignorando factos facilmente comprováveis, não procurando esclarecer ou informar, mais não fazem do que a defesa do interesse próprio ou de fação".

"Esses, sem sentido estratégico e sem respeito pelos verdadeiros intervenientes da modalidade, prestam um mau serviço ao futebol português. Esforçam-se para que tudo fique na mesma. Ou pior", concluiu.