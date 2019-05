Fernando Santos confirma presença de Ronaldo na fase final da Liga das Nações

Ontem às 23:21 Facebook

Fernando Santos afirmou esta terça-feira que Cristiano Ronaldo vai estar "seguramente" na lista de convocados de Portugal para a fase final da Liga das Nações apesar de ter falhado a qualificação.

"Sim, vai estar seguramente. Todo o processo da não presença na fase de apuramento foi muito bem explicado e foi uma decisão totalmente legítima e compreensível. Ele explicou-nos bem. Entendemos que o melhor caminho era esse, que ele não estivesse connosco nesse período", afirmou Fernando Santos.

Em entrevista à Sportv TV, o selecionador português lembrou que Ronaldo tem uma "paixão constante" pelo país e que apoiou sempre a equipa, mesmo quando não esteve presente.

"Basta ver o seu posicionamento, o apoio constante que ele dá aos seus colegas, mesmo quando não está. O Cristiano tem um apreço e paixão constante pelo seu país, ninguém pode duvidar isso", reforçou.

O técnico de 64 anos admitiu que a lista de convocados para a primeira edição da Liga das Nações está "praticamente fechada" e que só algo "inesperado" poderá alterar as opções, que serão reveladas no dia 23 de maio.

"Estamos muito perto de fechar a lista dos 23 e se tivermos que mudar, seria sinal que alguém se magoou", confessou.

Uma das dúvidas será a presença de João Félix, já que a Liga das Nações se disputa na mesma altura do Mundial de sub-20, prova à qual o avançado do Benfica também poderá ser chamado.

"Temos falado sobre vários jogadores que estão a bater à porta da seleção principal. Não quer dizer que não estando nos sub-20, vá à principal. Vamos procurar a melhor solução", disse.

Sobre a campanha na Liga das Nações, como é habitual, Fernando Santos 'fugiu' ao termo favorito, mas garantiu que Portugal tem o objetivo de conquistar a primeira edição da prova.

"Quando se chega às meias-finais, não há favoritos. Todas as equipas querem ganhar. Temos o objetivo de vencer, chegar à final e vencer, como as restantes seleções. Eu sempre disse que Portugal entra em todas as competições para ganhar", concluiu.

Portugal defronta a Suíça nas meias-finais, em 05 de junho, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para a final, em Guimarães.

A final está agendada para o dia 9 de junho, no Estádio do Dragão. Antes, no mesmo dia, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugar, no Estádio D. Afonso Henriques.