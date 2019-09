Fernando Santos: "Sintético? Temos é que jogar e ganhar"

Hoje às 15:34 Facebook

Fernando Santos não quer desculpas para o duelo desta terça-feira com a Lituânia, mais um jogo importante para a seleção portuguesa rumo ao Euro 2020.

O relvado sintético onde Portugal vai amanhã defrontar a Lituânia em mais um jogo de apuramento para o Euro 2020 é, de certeza, um fator a ter em conta, mas o selecionador português não lhe dá demasiada importância.

"Não é relvado, é mesmo sintético, mas este jogo é uma final, e é para ganhar, não há indicações de meterem ou não o pé. Têm [os jogadores] é de jogar e ganhar. Vamos tentar fazer o que conseguimos fazer nas lhas Faroé com o mesmo respeito pelo adversário", apontou Fernando Santos, na antevisão ao encontro, esta segunda-feira.

Depois do triunfo na Sérvia, Portugal ficou mais tranquilo na luta pelo apuramento para a fase final do próximo Campeonato da Europa, nada, ainda assim, que retire importância ao jogo com a Lituânia.

"Temos de estar ao nível deles em termos de humildade e entrega. Tínhamos seis finais antes deste jogo, vencemos a primeira e depois deste ainda faltam quatro, porque queremos ser primeiros do grupo", realçou.