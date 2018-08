Filho de Sérgio Conceição pede desculpa aos adeptos do Benfica

JN Ontem às 16:25 Facebook

Twitter

Rodrigo Conceição utilizou a sua conta de Instagram para pedir desculpa aos adeptos do Benfica, depois de terem surgido imagens de um gosto numa publicação sobre arbitragem que visava as águias.

Um gosto na "publicação errada" e a polémica despontou. Ao que parece, Rodrigo Conceição, filho do treinador do F. C. Porto Sérgio Conceição, deixou o telemóvel "em mãos alheias" e a "coisa" não correu lá muito bem.

De forma a redimir-se do erro, o jogador que representa o Benfica recorreu ao Instagram para pedir desculpa aos adeptos das águias, depois de terem surgido imagens de um gosto numa publicação sobre arbitragem que visava o clube da Luz.

"Um pedido de desculpas a todos os adeptos deste clube que é o nosso. Não volto a deixar o telemóvel em mãos alheias", escreveu o filho de Sérgio Conceição na rede social Instagram.