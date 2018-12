Filipe Gouveia deixa comando técnico do Leixões

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:48 Facebook

Filipe Gouveia deixou o cargo de treinador do Leixões, tendo a decisão sido anunciada por Paulo Lopo, presidente da SAD.

Filipe Gouveia abandonou o comando técnico do Leixões, depois da derrota da formação de Matosinhos em casa frente ao Cova da Piedade por 2-1, referente à 13.ª jornada da LigaPro.

Após a partida, Paulo Lopo, presidente da SAD, foi à sala de imprensa anunciar a decisão, justificando-a com o facto de "os resultados desportivos estarem aquém das expectativas".

O treinador, 45 anos, orientava o Leixões desde o início da temporada, deixando a equipa ao fim de uma série de três derrotas consecutivas na LigaPro. Os leixonenses estão no 13.º lugar da tabela classificativa com 15 pontos, três acima da zona de despromoção.

No entanto, Filipe Gouveia deixa a equipa também nos quartos de final da Taça de Portugal, fase na qual vai medir forças com o F. C. Porto, após a meio desta semana ter eliminado, nos oitavos de final. o Tondela, da Liga, através da marcação de grandes penalidades.