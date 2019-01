Final da Taça da Liga vai ter dois videoárbitros

JN Hoje às 19:38 Facebook

A final da Taça da Liga, entre F. C. Porto e Sporting vai contar com dois videoárbitrosde serviço, enquanto um assistente terá as funções de AVAR.

Em vez de existir apenas um VAR em ação, como é habitual nos jogos do campeonato, por exemplo, o CA optou por fazer a mudança para o clássico deste sábado, às 19.45 horas, bem como para a final da Taça de Portugal. Trata-se precisamente daquilo que a FIFA fez no Mundial 2018, sempre com dois videoárbitros e um videoárbitro assistente.