Foguetes durante a madrugada e a manhã junto ao hotel do Benfica em Gaia

Pelo menos três rebentamentos de foguetes foram ouvidos esta madrugada e manhã junto ao hotel onde o Benfica está instalado, em Vila Nova de Gaia, em estágio para o jogo com o F. C. Porto, este sábado, no Estádio do Dragão.

O primeiro rebentamento ocorreu cerca das 2.40 horas da madrugada.

De manhã, foram ouvidos mais dois rebentamentos. Um por volta das 8 horas e outro cerca das 8.45, constatou o JN.

O Benfica está instalado no hotel "Holliday Inn Porto Gaia", em Vila Nova de Gaia. A situação não é nova e começa a ser recorrente, não só antes de jogos com o F. C. Porto.

Esta época, os encarnados estagiaram no mesmo hotel antes do jogo com o Sporting de Braga e foram também lançados foguetes durante a madrugada.

F. C. Porto e Benfica, separados por um ponto na classificação, defrontam-se este sábado à noite, a partir das 20.30 horas, no Estádio do Dragão.