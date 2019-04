Francisco J. Marques e a "explicação para o tetra" do Benfica

Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Diretor de comunicação do F. C. Porto promete aprofundar a notícia que dá conta de que o ex-guarda-redes do Rio Ave, Cássio, confirmou à Polícia Judiciária (PJ) que foi abordado por César Boaventura para facilitar num jogo frente ao Benfica

"Talvez aqui esteja a explicação para o tetra", escreveu Francisco J. Marques, esta terça-feira, no Twitter, em jeito de legenda da notícia avançada pelo Expresso, que assegura que Cássio confirmou à PJ, no passado dia 20 de março, uma abordagem por parte de César Boaventura para facilitar na partida entre Rio Ave e Benfica de 2015/16.

"Cássio, preciso que percas contra o Benfica, dou-te 60 mil euros", terá dito o empresário ao antigo guarda-redes do Rio Ave. Ora, perante essa revelação, o diretor de comunicação dos azuis e brancos prometeu "aprofundar mais este caso muito grave de adulteração da verdade desportiva", mais logo, no programa Universo Porto da Bancada, no Porto Canal.

"O bando de marginais quer continuar a ganhar à custa da batota", acrescentou Francisco J. Marques na referida rede social.