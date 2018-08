Golo de Gonçalo Paciência não evita eliminação do Frankfurt

Hoje às 18:12 Facebook

Twitter

Gonçalo Paciência estreou-se este sábado a marcar pelo Eintracht Frankfurt, mas não conseguiu evitar a eliminação do novo clube na Taça da Alemanha, que perdeu por 2-1 no terreno do Ulm, do quarto escalão.

A eliminação da formação de Frankfurt é a grande surpresa dos jogos já disputados da primeira eliminatória da Taça, ronda que se prolonga até segunda-feira. O avançado português foi lançado no jogo ao minuto 83, quando o Ulm já ganhava por 2-0. Rendeu o médio espanhol Lucas Torró, numa tentativa de dar mais força ao ataque visitante.

A aposta daria frutos ao minuto 90, com o primeiro golo do antigo jogador do F. C. Porto pela nova equipa.

O campeão Bayern Munique foi ao terreno do Drochtersen/Assel, tal como o Ulm da Regionalliga, ganhar por 1-0 apenas, com um golo do polaco Lewandowski a nove minutos do final. Até ao momento, tirando a derrota do Eintracht ainda não houve surpresas nesta eliminatória da Taça, em que as equipas mais fortes são obrigadas a jogar fora.

O Leipzig, de Bruma, joga no domingo em casa do Viktoria Colónia e na segunda-feira o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, visita o Greuther Fürth.