Golo no fim evita derrota de Jesus pelo Flamengo

Um golo de Gabigol, perto do final, permitiu, este domingo, ao Flamengo empatar (1-1) no reduto do Corinthians, em jogo do Brasileirão. O resultado possibilita ao "Mengão", que está no terceiro lugar, reduzir para cinco pontos a diferença para o Palmeiras e o Santos, que dividem o primeiro lugar.

O primeiro golo aconteceu aos 61 minutos, num penálti apontado por Clayson. A três minutos do fim, Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, fez o tento do empate. No entanto, o lance suscitou dúvidas sobre a posição do ex-avançado do Benfica e demorou seis minutos a ser validado pelo VAR.

Ainda assim, a equipa treinada por Jorge Jesus recuperou um ponto para o anterior líder isolado da prova, dado que o Palmeiras, de Scolari, foi derrotado na deslocação ao Ceará, por 2-0,