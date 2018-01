Helton é o novo treinador do Freamunde

JN Hoje às 18:46, atualizado às 19:24 Facebook

O Freamunde confirmou, esta sexta-feira, que Helton, ex-guarda-redes do F. C. Porto, irá assumir o comando técnico do clube. Será a primeira aventura de Helton enquanto treinador.

"O Sport Clube Freamunde informa que Helton da Silva Arruda é o novo treinador da equipa sénior.

Conhecido pela boa disposição, Helton terá assim a sua primeira aventura enquanto treinador de futebol.

Bem-vindo, Helton!" - pode ler-se.

Helton, de 39 anos, vai substituir Micael Sequeira, que abandonou o comando técnico da equipa em novembro do ano passado. O brasileiro, que estava a treinar nos escalões de formação do Canidelo, passou 11 temporadas a defender a baliza do F. C. Porto, até pendurar as luvas no final de 2015/16, tendo também passado pela União de Leiria.

O Freamunde, que está a viver uma temporada problemática devido a salários em atraso, ocupa o 12.º lugar da Série B do Campeonato de Portugal e está em zona de despromoção.

A estreia de Helton será a 21 de janeiro, na receção ao Gondomar, em partida da 17.ª jornada.