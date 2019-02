Incêndio no centro de treinos do Flamengo mata dez jovens da formação

JN Hoje às 09:59 Facebook

Um incêndio no centro de treinos do Flamengo, esta sexta-feira, no Brasil, fez dez mortos. São todos atletas das camadas jovens da equipa carioca.

O incêndio deflagrou no centro de formação da equipa do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade, ao início da manhã desta sexta-feira.

Segundo o portal "G1", citando as autoridades locais, nas instalações devastadas pelo fogo dormiam atletas com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. As autoridades ainda não conseguiram identificar as vítimas mortais, mas garantem que são todos atletas da formação.

Além dos dez mortos, três pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital em estado grave. De acordo com a mesma publicação, Cauã, de apenas 14 anos, Francisco Alves, de 15 anos, e Jonathan Ventura, também com 15 anos, estão entre os feridos.

O centro de estágios é conhecido no Brasil como o "Ninho do Urubu" e recebe os treinos da equipa principal do Flamengo e das camadas jovens da equipa. O incêndio terá começado às 5.10 horas e apenas foi controlado às 7.30 horas.