João Félix em dúvida para o jogo com a Sérvia

Fernando Santos, selecionador de Portugal, afirmou neste domingo, na Cidade do Futebol em Oeiras, que João Félix está em dúvida para o jogo de segunda-feira frente à Sérvia.

"No treino sentiu desconforto no pé, saiu mais cedo mas não parece nada de preocupante. Será uma inflamação. As possibilidades de jogar são de 50%".

Com o conjunto balcânico, o treinador perspetiva um "grande jogo": "Vai ser difícil mas acredito no nosso jogo. É uma equipa que tem algumas semelhanças bom a Ucrânia, gosta de ter a bola e de transições rápidas".

Portugal tem de melhorar para conquistar o primeiro triunfo na fase de qualificação. "Mudanças no onze? As alterações podem vir mas mais pela questão física pois houve jogo na sexta-feira. Temos de melhorar alguns aspetos, com a Ucrânia circulamos a bola mas por trás. Temos de criar mais problemas e sermos mais agressivos e rápidos", rematou.