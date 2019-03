Jogador com mais quilómetros na Champions é do F. C. Porto

Hoje às 15:03 Facebook

Héctor Herrera é, neste momento, o jogador com mais quilómetros percorridos nesta edição da Liga dos Campeões. Além do mexicano, há mais quatro jogadores do F. C. Porto entre os 20 que mais correm na prova.

O médio já correu quase cem quilómetros em oito jogos disputados. São 93.919 metros percorridos, segundo o ranking da UEFA.

A seguir a Herrera está o sérvio Tadic, do Ajax, com 93.310 metros e, em terceiro, Danilo, também dos "dragões", com pouco mais de 85 quilómetros percorridos nas mesmas oito partidas.

Alex Telles surge na quinta posição, com 83,2 quilómetros, Felipe na 13.ª, com 77,5, e Marega na 19.ª, com 75,2.